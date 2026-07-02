Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Profitable Trend Micro-Investition?
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02.07.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor einem Jahr verloren
Am 02.07.2025 wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9 684,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,103 Trend Micro-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Trend Micro-Papiers auf 5 962,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 615,65 JPY wert. Die Abnahme von 1 000 JPY zu 615,65 JPY entspricht einer negativen Performance von 38,43 Prozent.
Trend Micro war somit zuletzt am Markt 775,71 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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