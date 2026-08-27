NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Trend Micro von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8 004,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,012 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 69,58 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 5 569,00 JPY belief. Aus 100 JPY wurden somit 69,58 JPY, was einer negativen Performance von 30,42 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 720,99 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at