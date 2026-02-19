Trend Micro Aktie

Frühes Investment 19.02.2026 10:03:24

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit der Trend Micro-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Trend Micro-Anteile letztlich bei 6 340,00 JPY. Bei einem 100-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,016 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.02.2026 88,19 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 5 591,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,81 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Trend Micro eine Marktkapitalisierung von 736,74 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

