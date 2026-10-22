Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Lukrative Trend Micro-Investition? 22.10.2026 10:03:22

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Trend Micro-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TOKIO Handel mit Trend Micro-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7 930,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in das Trend Micro-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,261 Trend Micro-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 485,50 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 21.10.2026 auf 6 729,00 JPY belief. Die Abnahme von 10 000 JPY zu 8 485,50 JPY entspricht einer negativen Performance von 15,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro bezifferte sich zuletzt auf 869,26 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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