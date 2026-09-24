NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor einem Jahr bedeutet

Am 24.09.2025 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8 265,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das Trend Micro-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,121 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 799,64 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 18.09.2026 auf 6 609,00 JPY belief. Mit einer Performance von -20,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Trend Micro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 857,24 Mrd. JPY gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at