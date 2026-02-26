Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Rentabler Trend Micro-Einstieg?
|
26.02.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der Trend Micro-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5 120,00 JPY. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,195 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 982,03 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 25.02.2026 auf 5 028,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 1,80 Prozent gesunken.
Insgesamt war Trend Micro zuletzt 640,15 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
