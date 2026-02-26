Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Trend Micro-Einstieg? 26.02.2026 10:03:25

NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit der Trend Micro-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5 120,00 JPY. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,195 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 982,03 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 25.02.2026 auf 5 028,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 1,80 Prozent gesunken.

Insgesamt war Trend Micro zuletzt 640,15 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trend Micro Inc.

mehr Nachrichten