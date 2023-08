NASDAQ Composite Index-Wert Trinity Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Trinity Biotech-Investment eingebracht

Am 09.08.2018 wurden Trinity Biotech-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,51 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Trinity Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 2 217,295 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.08.2023 auf 0,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 716,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,84 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at