NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Trustmark-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Trustmark-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,265 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 896,45 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,64 Prozent zugenommen.

Trustmark war somit zuletzt am Markt 2,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at