Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Lukrative Trustmark-Anlage? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Trustmark-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,753 Trustmark-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 324,31 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 19.10.2026 auf 44,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32,43 Prozent.

Trustmark wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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