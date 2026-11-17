So viel hätten Anleger mit einem frühen Trustmark-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Trustmark-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 33,18 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 301,386 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 355,03 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 16.11.2026 auf 47,63 USD belief. Damit wäre die Investition 43,55 Prozent mehr wert.

Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at