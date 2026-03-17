NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.03.2016 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Trustmark-Aktie an diesem Tag 23,01 USD wert. Bei einem Trustmark-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,346 Trustmark-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 41,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 79,92 Prozent.

Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at