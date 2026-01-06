Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Trustmark-Investition im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,07 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 285,144 Trustmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 428,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,29 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Trustmark eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Trustmark Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|40,25
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.