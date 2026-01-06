Trustmark Aktie

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

Trustmark-Investition im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Trustmark-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,07 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 285,144 Trustmark-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 428,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,29 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Trustmark eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

