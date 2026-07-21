NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trustmark-Investment verdienen können.

Am 21.07.2023 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Trustmark-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,266 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 20.07.2026 198,72 USD wert, da der Schlussstand 46,58 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,72 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at