NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Trustmark eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Trustmark-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Trustmark-Papier an diesem Tag 33,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Trustmark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,999 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,21 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 06.04.2026 auf 43,09 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,21 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at