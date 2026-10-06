Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Trustmark-Anlage
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 251,067 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 05.10.2026 11 433,59 USD wert, da der Schlussstand 45,54 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,34 Prozent angezogen.
Insgesamt war Trustmark zuletzt 2,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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