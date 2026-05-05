NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trustmark von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Trustmark-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,30 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,030 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 1 331,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,15 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Trustmark eine Börsenbewertung in Höhe von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at