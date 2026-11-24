Bei einem frühen Investment in Trustmark-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trustmark-Aktie an diesem Tag bei 34,39 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 2,908 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trustmark-Anteile wären am 23.11.2026 128,85 USD wert, da der Schlussstand 44,31 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,85 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich jüngst auf 2,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at