Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Trustmark-Anlage 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Trustmark eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Trustmark-Aktie an diesem Tag bei 23,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,186 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.04.2026 188,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88,70 Prozent.

Insgesamt war Trustmark zuletzt 2,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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