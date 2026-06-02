NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Trustmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 298,686 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 12 918,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,18 Prozent zugenommen.

Am Markt war Trustmark jüngst 2,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at