NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trustmark-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.12.2024 wurden Trustmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,66 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 280,426 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 11 169,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at