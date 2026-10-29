TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Profitable TTM Technologies-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,910 TTM Technologies-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,79 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 710,27 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 571,03 Prozent.
Insgesamt war TTM Technologies zuletzt 9,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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