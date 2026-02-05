TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Lukrative TTM Technologies-Investition? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16,39 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 610,128 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58 706,53 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 04.02.2026 auf 96,22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 487,07 Prozent.

TTM Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

