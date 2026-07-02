TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Frühe Anlage
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Die TTM Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 697,837 TTM Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 130 509,42 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 30.06.2026 auf 187,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 205,09 Prozent.
TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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