NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen TTM Technologies-Investment verdienen können.

Die TTM Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 697,837 TTM Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 130 509,42 USD, da sich der Wert eines TTM Technologies-Papiers am 30.06.2026 auf 187,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 205,09 Prozent.

TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at