TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Lohnendes TTM Technologies-Investment?
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TTM Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TTM Technologies-Anteile an diesem Tag 19,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TTM Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 52,329 TTM Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 126,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 630,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 563,06 Prozent angewachsen.
TTM Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTM Technologies Inc.
|
24.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)