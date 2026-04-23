NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TTM Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TTM Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TTM Technologies-Anteile an diesem Tag 19,11 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TTM Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 52,329 TTM Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 126,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 630,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 563,06 Prozent angewachsen.

TTM Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at