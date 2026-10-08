TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|TTM Technologies-Investment
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 58,53 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,085 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 07.10.2026 2 190,33 USD wert, da der Schlussstand 128,20 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 119,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete TTM Technologies eine Marktkapitalisierung von 13,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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