TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Langfristige Performance
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das TTM Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14,599 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 116,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 702,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 602,19 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich jüngst auf 12,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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