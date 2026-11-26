Bei einem frühen TTM Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 13,55 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 738,007 TTM Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 42 929,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329,30 Prozent angezogen.

Am Markt war TTM Technologies jüngst 6,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at