TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,10 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 709,220 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 96,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68 453,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +584,54 Prozent.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 9,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
