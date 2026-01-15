TTM Technologies Aktie

WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095

Lohnende TTM Technologies-Anlage? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,10 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 709,220 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie auf 96,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68 453,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +584,54 Prozent.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 9,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TTM Technologies Inc.

Analysen zu TTM Technologies Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

TTM Technologies Inc. 87,00 0,00% TTM Technologies Inc.

