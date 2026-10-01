NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TTM Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,734 TTM Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 1 072,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,84 USD belief. Damit wäre die Investition um 972,84 Prozent gestiegen.

Alle TTM Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at