NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TTM Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.04.2021 wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die TTM Technologies-Anteile bei 14,97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie investierten, hätten nun 668,003 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 105,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70 708,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 607,08 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für TTM Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 10,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at