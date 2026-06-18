NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TTM Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TTM Technologies-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das TTM Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,705 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 548,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,70 USD belief. Das entspricht einem Plus von 448,28 Prozent.

Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 20,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at