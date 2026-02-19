NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

TTM Technologies Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,49 USD. Bei einem TTM Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 154,083 TTM Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 479,20 USD, da sich der Wert einer TTM Technologies-Aktie am 18.02.2026 auf 93,97 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 347,92 Prozent.
Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 9,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
