NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 26.02.2025 wurde das TTM Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 402,739 TTM Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Anteile wären am 25.02.2026 43 842,13 USD wert, da der Schlussstand 108,86 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 338,42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 11,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at