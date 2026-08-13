NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die TTM Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,420 TTM Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 138,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 716,19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 207,16 Prozent.

Am Markt war TTM Technologies jüngst 13,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at