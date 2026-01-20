Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Profitabler Ultra Clean-Einstieg?
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,17 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 231,642 Ultra Clean-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (43,75 USD), wäre das Investment nun 10 134,35 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 134,35 USD entspricht einer Performance von +1,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean belief sich zuletzt auf 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
