Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Frühe Investition
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ultra Clean-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 50,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,973 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 55,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 109,27 USD entspricht einer Performance von +9,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 2,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)