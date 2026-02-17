NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ultra Clean-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 50,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,973 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 55,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 109,27 USD entspricht einer Performance von +9,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte Ultra Clean einen Börsenwert von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at