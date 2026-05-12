Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Performance im Blick
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Das Ultra Clean-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ultra Clean-Papier bei 45,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ultra Clean-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,208 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 85,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188,63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,63 Prozent zugenommen.
Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,90 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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