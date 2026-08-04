Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Rentabler Ultra Clean-Einstieg?
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers betrug an diesem Tag 46,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,136 Ultra Clean-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,49 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 03.08.2026 auf 89,17 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +90,49 Prozent.
Insgesamt war Ultra Clean zuletzt 3,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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