NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ultra Clean-Investment gewesen.

Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers betrug an diesem Tag 46,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,136 Ultra Clean-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,49 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 03.08.2026 auf 89,17 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +90,49 Prozent.

Insgesamt war Ultra Clean zuletzt 3,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at