Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Rentabler Ultra Clean-Einstieg?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ultra Clean-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 45,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,202 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 31.08.2026 1 505,99 USD wert, da der Schlussstand 67,83 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 50,60 Prozent.
Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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