Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Ultra Clean-Investition? 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 117,371 Ultra Clean-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 496,48 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 02.11.2026 auf 46,83 USD belief. Mit einer Performance von +449,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ultra Clean eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ultra Clean Holdings Inc. 39,64 -7,45% Ultra Clean Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen