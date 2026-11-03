NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,52 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 117,371 Ultra Clean-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 496,48 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Papiers am 02.11.2026 auf 46,83 USD belief. Mit einer Performance von +449,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Ultra Clean eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at