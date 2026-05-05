Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Ultra Clean-Investment im Blick 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ultra Clean-Aktie an diesem Tag 28,22 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 354,359 Ultra Clean-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Ultra Clean-Papiers auf 73,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 905,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +159,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 3,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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