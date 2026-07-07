NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Ultra Clean-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Ultra Clean-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 194,856 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 105,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 563,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,63 Prozent gesteigert.

Ultra Clean wurde am Markt mit 4,78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at