NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ultra Clean-Aktie an diesem Tag bei 23,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ultra Clean-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 428,449 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 63,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 086,55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 170,87 Prozent gleich.

Alle Ultra Clean-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

