Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Profitable Ultra Clean-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Ultra Clean-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 34,928 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 2 551,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 155,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ultra Clean belief sich jüngst auf 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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