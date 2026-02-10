Ultra Clean Holdings Aktie

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Langfristige Performance 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ultra Clean-Investment gewesen.

Die Ultra Clean-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,75 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,720 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 50,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 204,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,04 Prozent erhöht.

Ultra Clean markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

