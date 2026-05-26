Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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Ultra Clean-Investmentbeispiel 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ultra Clean-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Ultra Clean-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ultra Clean-Aktie bei 19,93 USD. Bei einem Ultra Clean-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 501,756 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 84,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 152,53 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 321,53 Prozent angewachsen.

Ultra Clean wurde am Markt mit 3,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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