NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Ultra Clean-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ultra Clean-Anteile an diesem Tag 21,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,671 Ultra Clean-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 55,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 261,05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 161,05 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Ultra Clean eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at