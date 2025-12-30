NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient

Ultra Clean Holdings Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,26 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hat, hat nun 19,011 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 29.12.2025 492,21 USD wert, da der Schlussstand 25,89 USD betrug. Mit einer Performance von +392,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Ultra Clean jüngst 1,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
