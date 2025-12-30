NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ultra Clean eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ultra Clean-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,26 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ultra Clean-Aktie investiert hat, hat nun 19,011 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ultra Clean-Anteile wären am 29.12.2025 492,21 USD wert, da der Schlussstand 25,89 USD betrug. Mit einer Performance von +392,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Ultra Clean jüngst 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at