Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Rentable Ultra Clean-Anlage?
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ultra Clean-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 5,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,802 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 872,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,05 USD belief. Das entspricht einem Plus von 772,28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
27.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)