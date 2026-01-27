NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Ultra Clean-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ultra Clean-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Ultra Clean-Anteile bei 5,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,802 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 872,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,05 USD belief. Das entspricht einem Plus von 772,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ultra Clean bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at