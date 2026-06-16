NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ultra Clean-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 766,784 Ultra Clean-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (113,55 USD), wäre die Investition nun 200 618,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 906,18 Prozent gesteigert.

Alle Ultra Clean-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at