Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Ultra Clean-Performance im Blick
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ultra Clean-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 766,784 Ultra Clean-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (113,55 USD), wäre die Investition nun 200 618,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 906,18 Prozent gesteigert.
Alle Ultra Clean-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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